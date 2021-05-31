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Jason Dupasquier kimdir, nereli, kaç yaşında?

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Jason Dupasquier, internette Jason Dupasquier kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusuyla vatandaşlar tarafından sıkça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Jason Dupasquier kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz Jason Dupasquier ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

JASON DUPASQUİER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

19 yaşında olan Jason Dupasquier, 2002 yılında İsviçre'de doğmuştur. İsviçreli sürücü, geçen yıl Moto3'te yarışmaya başlamış ve ilk yılında puan alma başarısı gösterememişti. Ancak bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda puan alma başarısı gösteren Jason Dupasquier, topladığı 27 puanla şampiyonada 10'uncu sırada yer alıyordu.

Jason Dupasquier kimdir, nereli, kaç yaşında?

NE OLMUŞTU?

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kaza, sezonun İtalya'da düzenlenen 6. ayağındaki sıralama turlarının 2. seansında meydana geldi.

Dün birden fazla sürücünün karıştığı, 9 ve 10. virajlar arasındaki kazada ciddi şekilde yaralanan Dupasquier, helikopterle Floransa kentindeki Careggi Hastanesi'ne götürüldü. Moto3'te ikinci sezonunu geçiren İsviçreli pilot, pistteki sağlık ekibi ve hastanedeki doktorların çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.

ÖLÜM ANI

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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