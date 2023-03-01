Jason Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Taylor 28 Ocak 1987 tarihinde Ashton-under-Lyne şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jason James Taylor şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Taylor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jason Taylor'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jason Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jason Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Oldham Athletic

1 Mart 2006 yılında Stockport

8 Ocak 2009 yılında Rotherham

1 Kasım 2009 yılında AFC Rochdale

1 Mayıs 2010 yılında Rotherham

28 Ocak 2013 yılında Cheltenham

3 Ocak 2015 yılında Northampton

6 Ocak 2015 yılında Cheltenham

7 Ocak 2015 yılında Northampton

16 Ağustos 2016 yılında Eastleigh

3 Ekim 2017 yılında Fylde

16 Temmuz 2018 yılında Barrow

Jason Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Taylor şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.