Javier Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Nunez 23 Ocak 1997 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Javier Eduardo Núñez Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Nunez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASTON SPORT yapmaktadır. Javier Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Javier Nunez'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Nunez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javiernunez11/

Javier Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Universitario

1 Ocak 2016 yılında Dep. Municipal

31 Aralık 2016 yılında Universitario

1 Ocak 2019 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2020 yılında CA Mannucci

Javier Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Nunez şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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