Jayson Leutwiler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayson Leutwiler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayson Leutwiler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jayson Leutwiler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jayson Leutwiler 25 Nisan 1989 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kanada,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jayson Leutwiler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jayson Leutwiler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jayson Leutwiler'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jayson Leutwiler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jayson_leutwiler/

Jayson Leutwiler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jayson Leutwiler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jayson Leutwiler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jayson Leutwiler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2006 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2009 yılında Yverdon Sport

30 Haziran 2010 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2010 yılında FC Wohlen

31 Aralık 2010 yılında FC Basel U21

1 Ocak 2012 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2012 yılında FC Basel U21

1 Ağustos 2012 yılında Middlesbrough

1 Temmuz 2014 yılında Shrewsbury

2 Ağustos 2017 yılında Blackburn

11 Eylül 2020 yılında Fleetwood

1 Şubat 2021 yılında Huddersfield

1 Temmuz 2021 yılında Oldham Athletic

Jayson Leutwiler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jayson Leutwiler şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Jayson Leutwiler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 1 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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