Jazzi Barnum Bobb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jazzi Barnum Bobb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jazzi Barnum Bobb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jazzi Barnum Bobb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jazzi Barnum Bobb 15 Eylül 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. St.Vincent ve Grenadinler,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jazzi Barnum Bobb Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jazzi Barnum Bobb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jazzi Barnum Bobb'nin Chelmsford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jazzi Barnum Bobb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jazzi Barnum Bobb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jazzi Barnum Bobb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jazzi Barnum Bobb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cardiff U21

13 Ekim 2015 yılında Newport County

3 Ocak 2016 yılında Cardiff U21

1 Temmuz 2016 yılında Newport County

8 Kasım 2017 yılında Torquay

3 Ocak 2018 yılında Newport County

21 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2018 yılında Chelmsford

22 Temmuz 2019 yılında Wrexham

16 Ağustos 2020 yılında Dartford

10 Temmuz 2021 yılında Dulwich Hamlet

2 Temmuz 2022 yılında Chelmsford

Jazzi Barnum Bobb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jazzi Barnum Bobb şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Jazzi Barnum Bobb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saint Vincent ve Grenadinler takımında 3 numaralı formasıyla 6 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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