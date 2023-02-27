Jean Pierre Archimbaud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Pierre Archimbaud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Pierre Archimbaud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Pierre Archimbaud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Pierre Archimbaud 16 Ağustos 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jean Pierre Archimbaud Arriarán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Pierre Archimbaud Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Jean Pierre Archimbaud, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Pierre Archimbaud'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Pierre Archimbaud Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JpArchimbaud

http://www.instagram.com/jparchimbaud/

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http://www.facebook.com/jeanpierre.archimbaudarriaran

Jean Pierre Archimbaud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Pierre Archimbaud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Pierre Archimbaud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Pierre Archimbaud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında UTC

1 Ocak 2015 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2016 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2017 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2018 yılında Real Garcilaso

20 Ocak 2020 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2022 yılında FBC Melgar

Jean Pierre Archimbaud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Pierre Archimbaud şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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