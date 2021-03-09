Jef Bezoss'un eski eşi MacKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

57 yaşındaki dünyanın en zengin insanı Jeff Bezoss 2019 yılında evliliğini Lauren Sanchez için bitirmişti. Boşanmalarının ardından Amazon şirketinin yüzde 4 hissesine sahip olan Bezoss'un eski eşi MacKenzie Scott bu sayede milyarderler arasına girmişti.

"DAN İLE YAŞIYOR"

45 yaşındaki fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett, MacKenzie Scott ile evlilik haberini doğruladı. MacKenzie Amazon'daki biyografisini “Seattle’da 4 çocuğu ve eşi Dan ile yaşıyor” şeklinde değiştirdi.

MacKenzie Scott, 53 milyar dolar (407 milyar TL) servetiyle şu an dünyanın en zengin 22. kişisi.