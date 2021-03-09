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  3. Jef Bezoss'un eski eşi MacKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

Jef Bezoss'un eski eşi MacKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

Amerikalı milyarder MacKenzie Scott, Amazon şirketinin kurucusu dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'tan boşandıktan iki yıl sonra Fen Bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile evlendi.

Jef Bezoss'un eski eşi MacKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

57 yaşındaki dünyanın en zengin insanı Jeff Bezoss 2019 yılında evliliğini Lauren Sanchez için bitirmişti. Boşanmalarının ardından Amazon şirketinin yüzde 4 hissesine sahip olan Bezoss'un eski eşi MacKenzie Scott bu sayede milyarderler arasına girmişti. 

Jef Bezoss'un eski eşi MacKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

"DAN İLE YAŞIYOR"

45 yaşındaki fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett, MacKenzie Scott ile evlilik haberini doğruladı. MacKenzie Amazon'daki biyografisini “Seattle’da 4 çocuğu ve eşi Dan ile yaşıyor” şeklinde değiştirdi.

MacKenzie Scott, 53 milyar dolar (407 milyar TL) servetiyle şu an dünyanın en zengin 22. kişisi. 

Jef Bezoss'un eski eşi MacKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

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