Jefferson Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Caicedo 5 Aralık 1994 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Steven Caicedo Figueroa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Caicedo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Jefferson Caicedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson Caicedo'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefferson Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2011 yılında AD Naval

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2012 yılında Ferroviar. U20

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2014 yılında CSCD Fedeguayas

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2015 yılında Cañar

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

9 Mayıs 2016 yılında Guayaquil SC

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

13 Mayıs 2017 yılında Galácticos FC

11 Temmuz 2017 yılında Colón FC

31 Aralık 2017 yılında Galácticos FC

8 Şubat 2018 yılında Técnico U.

2 Ocak 2020 yılında CS Emelec

27 Ocak 2023 yılında Técnico U.

Jefferson Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Caicedo şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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