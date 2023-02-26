Jefferson Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jefferson Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jefferson Caicedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jefferson Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jefferson Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Caicedo 5 Aralık 1994 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Steven Caicedo Figueroa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Caicedo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Jefferson Caicedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson Caicedo'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jefferson Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2011 yılında AD Naval

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2012 yılında Ferroviar. U20

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2014 yılında CSCD Fedeguayas

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2015 yılında Cañar

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

9 Mayıs 2016 yılında Guayaquil SC

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

13 Mayıs 2017 yılında Galácticos FC

11 Temmuz 2017 yılında Colón FC

31 Aralık 2017 yılında Galácticos FC

8 Şubat 2018 yılında Técnico U.

2 Ocak 2020 yılında CS Emelec

27 Ocak 2023 yılında Técnico U.

Jefferson Caicedo kimdir

Jefferson Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Caicedo şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jefferson Caicedo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Kewen Prince kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kewen Prince Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kewen Prince kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kewen Prince Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Sencion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Sencion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Sencion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Sencion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Katleho Makateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katleho Makateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Katleho Makateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katleho Makateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
John Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
John Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi