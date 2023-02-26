Jefferson Montero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Montero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Montero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Montero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Montero 1 Eylül 1989 tarihinde Babahoyo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Antonio Montero Vite şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Montero Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SCORE yapmaktadır. Jefferson Montero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson Montero'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Montero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JeffMONTERO23

http://www.instagram.com/jeffmontero7/

Jefferson Montero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Montero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jefferson Montero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Montero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2007 yılında CS Emelec

11 Ocak 2008 yılında Independiente

9 Ekim 2008 yılında Dorados Sinaloa

24 Şubat 2009 yılında Independiente

23 Temmuz 2009 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2010 yılında Villarreal

31 Ocak 2011 yılında Levante

30 Haziran 2011 yılında Villarreal

1 Temmuz 2011 yılında Betis

30 Haziran 2012 yılında Villarreal

1 Temmuz 2012 yılında Monarcas Morelia

24 Temmuz 2014 yılında Swansea

1 Eylül 2017 yılında Getafe

6 Mart 2018 yılında CS Emelec

29 Haziran 2018 yılında Getafe

30 Haziran 2018 yılında Swansea

31 Ocak 2019 yılında West Brom

31 Mayıs 2019 yılında Swansea

8 Ağustos 2019 yılında Birmingham

31 Mayıs 2020 yılında Swansea

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2022 yılında AD 9 de Octubre

3 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Jefferson Montero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Montero şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jefferson Montero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Selección de Los Ríos (6/2003-12/2003, 6/2004-12/2004, 7/2005-12/2005, 6/2006-12/2006), Club Juvenil Los Ríos (-6/2003, 1/2004-5/2004, 1/2005-7/2005, 1/2006-6/2006, 1/2007-2/2007)

Ekvador takımında 10 numaralı formasıyla 21 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 10 gol atmıştır.

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