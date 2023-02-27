Jelani Reshaun Sumiyoshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jelani Reshaun Sumiyoshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jelani Reshaun Sumiyoshi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jelani Reshaun Sumiyoshi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jelani Reshaun Sumiyoshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jelani Reshaun Sumiyoshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jelani Reshaun Sumiyoshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jelani Reshaun Sumiyoshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jelani Reshaun Sumiyoshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jelani Reshaun Sumiyoshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jelani Reshaun Sumiyoshi 5 Ekim 1997 tarihinde --- şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 住吉 ジェラニレショーン şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jelani Reshaun Sumiyoshi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jelani Reshaun Sumiyoshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jelani Reshaun Sumiyoshi'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Jelani Reshaun Sumiyoshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jelani Reshaun Sumiyoshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jelani Reshaun Sumiyoshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jelani Reshaun Sumiyoshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Kokushikan Univ

1 Şubat 2020 yılında Mito HollyHock

12 Temmuz 2021 yılında Sanf. Hiroshima

Jelani Reshaun Sumiyoshi kimdir

Jelani Reshaun Sumiyoshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jelani Reshaun Sumiyoshi şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ipponmatsu SC, BANFF Yokohama Bay, Nihon University Fujisawa HS, Kokushikan University

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jelani Reshaun Sumiyoshi nereli

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