Jennifer Aniston en çok oynamak istediği rolü itiraf etti!

Jennifer Aniston, hayatta en çok oynamak istediği rolü açıkladı. Zamanında teklif beklediğini de itiraf etti.

Önceki gece Los Angeles’ta gerçekleştirilen Screen Actors Guild Awards’ta (Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri) rol aldığı The Morning Show dizisi ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kucaklayan Jennifer Aniston, basının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Başarılı oyuncu kariyer hedeflerinden bahsederken, “Wonder Woman’ı oynamayı çok istedim. Ama çok uzun süre bekledim” dedi.

YENİ GÖZLERİM VAR

Friends dizisiyle ünlenen Aniston, süper kahraman filminde oynamak istediğini fakat bu şansa sahip olamadığını söyledi. Yeni projelere odaklandığını belirten 50 yaşındaki yıldız, “Yapacak çok fazla işim var. Dürüst olmak gerekirse, sadece yaratıcı bir adım attığımı hissediyorum. Daha önce sahip olduğumu bilmediğim yeni bir aşk keşfettim. Bu yüzden bir oyuncu olarak ne yaptığımı gördüğüm yeni gözlerim var diyebilirim” dedi.

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Daha fazla komedi yapmak istediğini sözlerine ekleyen Aniston, “Biraz kahkaha istiyorum” şeklinde konuştu.

Jennifer Aniston, Altın Küre Ödülleri’nde de The Crown’da Kraliçe Elizabeth rolüyle boy gösteren Olivia Colman’ı geçerek aynı dalda ödül kazanmıştı.