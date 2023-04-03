Jeremy Mekoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Mekoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Mekoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Mekoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Mekoma 17 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Mekoma Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Jeremy Mekoma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Mekoma'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeremy Mekoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Mekoma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremy Mekoma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Mekoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mainz 05 Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Mainz 05 U17

16 Ağustos 2021 yılında FC Karbach

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

Jeremy Mekoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Mekoma şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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