Jernade Meade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jernade Meade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jernade Meade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jernade Meade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jernade Meade 25 Ekim 1992 tarihinde Luton şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Montserrat,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jernade Ronnel Meade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jernade Meade Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifty Fifty Sports yapmaktadır. Jernade Meade, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jernade Meade'nin Dartford FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jernade Meade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jernade Meade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jernade Meade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jernade Meade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal Res.

16 Temmuz 2013 yılında Swansea

28 Ocak 2014 yılında Luton

31 Mayıs 2014 yılında Swansea

1 Temmuz 2014 yılında Hadley FC

16 Kasım 2015 yılında St. Albans City

9 Şubat 2016 yılında AFC Eskilstuna

26 Mart 2018 yılında Aalesund

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

16 Kasım 2020 yılında Dartford

15 Temmuz 2022 yılında Hemel

20 Ocak 2023 yılında Dartford

Jernade Meade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jernade Meade şuan Dartford FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jernade Meade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bramingham FC (2002-2004), Arsenal FC (2004-2012)

Montserrat takımında 16 numaralı formasıyla 9 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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