Jerry Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerry Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerry Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerry Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerry Navarro 26 Nisan 2002 tarihinde Iquitos şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jerry Jerson Navarro Huayta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerry Navarro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jerry Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jerry Navarro'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jerry Navarro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jerrynavarro02/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100009328834149

Jerry Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerry Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jerry Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerry Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Universit. II

12 Nisan 2021 yılında Santa Rosa

1 Ocak 2022 yılında Universit. II

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Jerry Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerry Navarro şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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