Jesi Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesi Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesi Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesi Godoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesi Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesi Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesi Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesi Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesi Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesi Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesi Godoy 15 Eylül 1992 tarihinde Nueva Loja şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jesi Alexander Godoy Quiñónes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesi Godoy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesi Godoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesi Godoy'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesi Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesi Godoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jesi Godoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesi Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında El Nacional B

15 Mart 2011 yılında SD Aucas

31 Aralık 2011 yılında El Nacional B

20 Şubat 2012 yılında Uni. Católica

24 Ocak 2017 yılında CD River Plate

18 Temmuz 2017 yılında CD Macará

25 Ocak 2018 yılında CD América

30 Ocak 2018 yılında Delfín SC

31 Aralık 2018 yılında CD América

1 Şubat 2019 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2019 yılında CD América

21 Ocak 2020 yılında Atl. Porteño

1 Temmuz 2020 yılında CD Olmedo

13 Ocak 2021 yılında Dep. Cuenca

21 Temmuz 2021 yılında LDU Portoviejo

5 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

Jesi Godoy kimdir

Jesi Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesi Godoy şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Jesi Godoy nereli

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