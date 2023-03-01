Jesse Starkey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Starkey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Starkey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Starkey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Starkey 1 Eylül 1995 tarihinde Brighton şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jesse Aaron Starkey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Starkey Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesse Starkey, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 17 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jesse Starkey'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesse Starkey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse Starkey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesse Starkey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Starkey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chelsea U18

29 Ağustos 2013 yılında Brighton U21

31 Ocak 2017 yılında Swindon Town

5 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2017 yılında FC Gillingham

24 Kasım 2017 yılında Worthing

1 Ocak 2018 yılında FC Gillingham

17 Ocak 2018 yılında Worthing

Jesse Starkey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Starkey şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jesse Starkey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chelsea FC (2006-2013)

İngiltere U18 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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