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Jessie J ayrılık haberini twerk yaparak verdi!

2018 yılında beraber olmaya başlayan Channing Tatum ve Jessie J çifti yollarını ayırdı. Sürekli şans verdiği Tatum'dan bu defa ayrıldığı Jessie J ilginç bir yöntemle duyurdu.

2018 yılından beri bir ayrı bir barışık ilişkileri devam eden Channing Tatum ve Jessie J'den yine üzücü haber geldi. Ünlü şarkıcı ayrılığı ilginç bir yolla duyurdu. Jessie J, Channing Tatum'la ayrıldıklarını twerk yaptığı videoyla duyurdu.

 

 

Amerikalı aktör Channing Tatum ve İngiliz şarkıcı Jessie J, ilişkilerine daha önce defalarca şans daha vermişti. İkilinin ne zaman ayrıldıkları tam olarak bilinmezken, 40 yaşındaki oyuncu ile 32 yaşındaki şarkıcının önceki ayrılıkları hakkında onlara yakın bir kaynak "Channing ve Jessie J'nin farklı odakları ve birbiriyle örtüşmeyen öncelikleri var" açıklamasını yapmıştı.

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