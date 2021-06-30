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Jetgiller gerçek oldu! Slovakya'da tarihi an! Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi

Slovakya merkezli KleinVision tarafından üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi. Heyecan yaratan gelişme sonrasında uçan araba çalışmaları bir ileri boyuta taşınmış oldu.

Jetgiller gerçek oldu! Slovakya'da tarihi an! Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi

Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi. Slovakya merkezli KleinVision tarafından üretilen uçan araba AirCar,  uçuşunu Nitra ve başkent Bratislava arasında gerçekleştirdi. Bu seyahatle birlikte  uçan araba çalışmaları bir ileri boyuta taşınmış oldu.

35 DAKİKALIK UÇUŞ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Slovakya'da heyecan yaratan gelişmede, Profesör Stefan Klein tarafından tasarlanan AirCar, ilk şehirlerarası uçuşunu başarıyla tamamladı. AirCar'ın 28 Haziran'da Nitra kentindeki uluslararası havaalanından başkent Bratislava'daki uluslararası havaalanına gerçekleştirdiği uçuş 35 dakika sürdü. Yaşanan gelişme uçan araba teknolojisinde önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

Jetgiller gerçek oldu! Slovakyada tarihi an! Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi

İNİŞTEN SONRA SPOR ARABAYA DÖNÜŞÜYOR

İlk uçuşun gerçekleşmesi sonrasında, şirket tarafından açıklama yapıldı. AirCar, inişten sonra yalnızca bir düğmeye basılarak 3 dakikada spor arabaya dönüşüyor. Seyahatle  Prof. Stefan Klein ile şirketin kurucu ortağı Anton Zajac tarafından Bratislava şehir merkezine götürüldü. Sivil Havacılık Otoritesi gözetiminde, dönüş ve manevra kabiliyeti ile ilgili 40 saatin üzerinde test uçuşu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Jetgiller gerçek oldu! Slovakyada tarihi an! Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi

BİLİM KURGU FİLMLERİNİ ANDIRIYOR

Heyecan yaratan olayda uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu tamamlarken, yaşananlar efsaneleşmiş çizgifilm Jetgiller'i anımsattı. Profesör Klein, "Bu uçuş, ulaşım araçlarında yeni bir çağı başlatıyor" dedi.  Jetgiller gerçek oldu! Slovakyada tarihi an! Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi

TİCARİ TAKSİ OLARAK DA KULLANILACAK

Ulaşımda büyük kolaylık ve ciddi bir zaman tasarrufu sağlayan AirCar'ın ticari taksi olarak da kullanılması bekleniyor. Aracın kanatları açılıp kapanabiliyor ve arkasında sabit bir pervanesi bulunuyor.

Jetgiller gerçek oldu! Slovakyada tarihi an! Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdiJetgiller gerçek oldu! Slovakyada tarihi an! Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdiJetgiller gerçek oldu! Slovakyada tarihi an! Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdiJetgiller gerçek oldu! Slovakyada tarihi an! Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi

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