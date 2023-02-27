Ji Hun Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Hun Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Hun Jung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ji Hun Jung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ji Hun Jung {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. {uyrugu} uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ji Hun Jung {oyuncu-mevki} mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına {takıma-katılma-tarihi} tarihinde katılmıştır. Ji Hun Jung'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi {sozlesme-bitis-tarihi} tarihinde bitmektedir.
Ji Hun Jung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ji Hun Jung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ji Hun Jung şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.