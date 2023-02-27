Ji Woo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Woo Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Woo Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ji Woo Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ji Woo Lee 16 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이지우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ji Woo Lee Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ji Woo Lee'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ji Woo Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ji Woo Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ji Woo Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ji Woo Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Daegu FC U18

1 Eylül 2019 yılında Daeryun HS

7 Ocak 2022 yılında Gangwon FC

Ji Woo Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ji Woo Lee şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daegu SoccerHong (대구 SoccerHong, 2013-05.2014),Daegu FC U12 (대구신흥초등학교, 05.2014-2015),Daegu FC U15 (율원중학교, 2016-2018),Daegu FC U18 (현풍고등학교, 01.2019-09.2019),Daeryun High School (대륜고등학교, 09.2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.