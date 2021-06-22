Menajeri, Uzay Yolu'ndaki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Joanne Linville'e ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Joanne Linville'in hayatını kaybettiği belirtildi. Peki Joanne Linville kimdir? Kaç yaşındaydı? | Joanne Linville neden öldü? İşte detaylar...

JOANNE LİNVİLLE KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI?

Joanne Linville 15 Ocak 1928 yılında Bakersfield, Kaliforniya, ABD'de dünyaya geldi.

Los Angeles'ta hayata gözlerini yuman oyuncu 1962 - 1973 yılları arasında aktör, yönetmen ve yapımcı Mark Rydell ile evliydi.

Joanne Linville 100'ün üzerinde film ve televizyon şovunda yer almıştı.

Rol aldığı dikkat çeken yapımlar arasında Star Trek ve The Twilight Zone öne çıktı. Ayrıca The Guiding Light, Charlie'nin Melekleri, Barnaby Jones, Dynasty, Kojak, Bonanza, One Step beyond ve Hawai Five-O gibi yapımlar bulunuyordu.

Star Trek'te Romulan komutanını oynayan Linville, 15 Ocak 1928'de Bakersfield'da dünyaya gelmişti.

Star Trek'in 1968 yılında yayınlanan "The Endterprise Incident" bölümünde Romulan komutanı olan Linville, Spock'a aşık olmuştu.

Ünlü oyuncunun rol aldığı sinema filmleri arasında ise The Goddess, Scorpio, Gable and Lombard ile A Star Is Born dikkat çekmişti.

JOANNE LİNVİLLE NEDEN ÖLDÜ?

Uzay Yolu dizisindeki oyunculuğuyla bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Joanne Linville, Los Angeles'ta yaşamını yitirdi.

Joanne Linville'nin hayatını neden kaybettiği belirtilmezken, menajeri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Linville hayat doluydu. Ruhu, sanata ve hayata olan tutkusuyla onu tanımaktan zevk alan herkese ilham kaynağı olan biriydi"