Jodi Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jodi Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jodi Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jodi Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jodi Jones 22 Ekim 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Malta,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jodi Jay Felice Jones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jodi Jones Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jodi Jones, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jodi Jones'nin Notts County ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jodi Jones Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jodsjones

http://www.instagram.com/jodijoness/

Jodi Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jodi Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jodi Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jodi Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Dag & Red

18 Mart 2016 yılında Coventry City

31 Mayıs 2016 yılında FC Dag & Red

1 Temmuz 2016 yılında Coventry City

29 Temmuz 2022 yılında Oxford United

26 Ocak 2023 yılında Notts County

31 Mayıs 2023 yılında Oxford United

Jodi Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jodi Jones şuan Notts County takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jodi Jones Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senrab FC, Dagenham & Redbridge FC (2009–2015)

Malta takımında 23 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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