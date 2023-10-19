Joe Biden açıkladı! İsrail için eşi benzeri görülmemiş askeri paket yolda!

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nden İsrail'e yönelik "benzeri görülmemiş" bir savunma paketi isteyeceğini belirterek, İsrail-Filistin arasında iki devletli çözüme destek verdiğini söyledi.

YAYINLAMA
Google News
Joe Biden açıkladı! İsrail için eşi benzeri görülmemiş askeri paket yolda!

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Hamas'ı terör örgütü DEAŞ'a benzeten Biden, 7 Ekim'in Holokost'tan bu yana Yahudiler için en ölümcül gün olduğunu ifade etti. Biden, "O zaman dünya izledi ve hiçbir şey yapmadı. Ne bugün, ne yarın, ne de herhangi bir zaman öylece durup hiçbir şey yapmadan beklemeyeceğiz" dedi.

Kayıp ve rehin alınanların ailelerine yalnız olmadıklarını belirten Biden, kendisi için rehinelerin serbest bırakılması ve güvenli bir şekilde geri getirilmesinden daha yüksek bir öncelik olmadığını kaydetti.

İsrail devletinin Yahudi halkı için güvenli bir yer olmak üzere kurulduğunu aktaran Biden, "Bugün öyle hissettirmese de İsrail, Yahudi halkı için yeniden güvenli bir yer olmalı. Bugün İsrail olmasaydı onu icat etmek zorunda kalırdık" dedi.

ABD'nin İsrail'in güvenli bir yer olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Biden, bu hafta ABD Kongresi'nden İsrail'e yönelik "benzeri görülmemiş" bir savunma paketi isteyeceğini söyledi.

"Adaleti ararken ve sağlarken hatalar da yaptık"

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını 11 Eylül saldırısıyla eşdeğer ölçekte olduğunu söyleyen Biden, "Bu öfkeyi hissederken, kendinizi tüketmeyin. 11 Eylül'den sonra ABD'de öfkelendik. Adaleti ararken ve sağlarken hatalar da yaptık" ifadelerini kullandı. Savaş zamanı kararlarının "asla net veya kolay olmadığını" belirten Biden, "Her zaman bir bedeli vardır. Çok zor sorular sormayı gerektirir. Hedefler konusunda netlik gerektirir ve gittiğiniz yolun bu hedeflere ulaşıp ulaşmayacağı konusunda dürüst bir değerlendirme gerektirir" dedi.

"Hamas, Filistin halkını temsil etmiyor"

Filistinlilerin "çoğunluğunun" Hamas'ın yanında olmadığını ifade eden Biden, "Filistinlilerin büyük çoğunluğu Hamas'ın yanında değil. Hamas, Filistin halkını temsil etmiyor. Hamas, Gazze'deki masumları canlı kalkan olarak kullanıyor, komuta merkezlerini, silahlarını ve tünellerini yerleşim bölgelerine koyuyor. Filistin halkı da büyük acı çekiyor" dedi.

Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırıya değinen Biden, "Tüm dünya gibi biz de masum Filistinlilerin hayatlarını kaybetmenin yasını tutuyoruz. ABD, tartışmasız bir şekilde çatışma sırasında sivillerin korunmasından yanadır. Bu trajedide ölen veya yaralanan aileler için gerçekten üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum" dedi.

Biden, İsrail'e destek için bölgeye gönderilen iki uçak gemisinin caydırıcılık için bölgeye gönderildiğini belirterek, "Çatışmanın bölgeye yayılmasına engel olacağız" dedi.

Mısır'dan Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderilecek

İsrail'in insani yardımların Mısır'dan Gazze Şeridi'ne geçmesini kabul ettiğini belirten Biden, "Gazze halkının gıdaya, suya, ilaca, barınağa ihtiyacı var" ifadelerini kullanarak, "Mısır hükümeti, Birleşmiş Milletler ve Dünya Gıda Programı gibi kuruluşları ve bölgedeki diğer ortaklarla, kamyonların sınırdan mümkün olan en kısa sürede geçmesini sağlamak için yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Biden, Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardım için ABD'den 100 milyon dolarlık yeni fon sağlanacağını duyurdu.

Biden'dan iki devletli çözüme destek

Ne kadar zor olursa olsun barışın peşinde koşmaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Biden, "Böylece İsrail ve Filistin halkının güvenli ve emniyetli bir şekilde, onurlu ve barış içinde yaşaması mümkün olacaktır. Benim için bu iki devletli çözüm anlamına geliyor" dedi.

İsrail'in komşularıyla daha fazla bütünleşmesi için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini aktaran Biden, "Bu saldırılar yalnızca benim kararlılığımı ve bunu gerçekleştirme isteğimi güçlendirdi" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti cephesi, istifalarla çalkalanıyor! Amasya İl, ilçe başkanları ve yönetimlerinden 300 kişi topluca istifa etti
İYİ Parti cephesi, istifalarla çalkalanıyor! Amasya İl, ilçe başkanları ve yönetimlerinden 300 kişi topluca istifa etti
Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin: “Gazze’deki hastane saldırısı bir felaket”
Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin: “Gazze’deki hastane saldırısı bir felaket”
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi basın toplandısında konuştu: "Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddediyoruz"
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi basın toplandısında konuştu: "Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddediyoruz"
Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'e sert sözler: 'Yerleşimci diyorsunuz, bunun adı hırsızlıktır!
Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'e sert sözler: 'Yerleşimci diyorsunuz, bunun adı hırsızlıktır!
Son Haberler
Oto faresi daha fazla kaçamadı! Bursa polisi o şüpheliyi adım adım izledi
Oto faresi daha fazla kaçamadı! Bursa polisi o şüpheliyi adım adım izledi
Joe Biden açıkladı! İsrail için eşi benzeri görülmemiş askeri paket yolda!
Joe Biden açıkladı! İsrail için eşi benzeri görülmemiş askeri paket yolda!
Bursa’da metruk bina ve ara sokaklar tek tek tarandı! Huzur operasyonunda 12 kişi yakalandı!
Bursa’da metruk bina ve ara sokaklar tek tek tarandı! Huzur operasyonunda 12 kişi yakalandı!
Yurtta hava, mevsim normallerine göre ilerliyor, peki bugün hava nasıl olacak?
Yurtta hava, mevsim normallerine göre ilerliyor, peki bugün hava nasıl olacak?
Filistin Büyükelçisi Türkiye’den medet umdu: “Türkiye’nin cesur bir liderliği var”
Filistin Büyükelçisi Türkiye’den medet umdu: “Türkiye’nin cesur bir liderliği var”
35 yaşında Ekvador’un en genç devlet başkanı oldu! Daniel Noboa, önceliğinin yolsuzlukla mücadele olduğunu belirtti
35 yaşında Ekvador’un en genç devlet başkanı oldu! Daniel Noboa, önceliğinin yolsuzlukla mücadele olduğunu belirtti
Çok Okunanlar
Yurtta hava, mevsim normallerine göre ilerliyor, peki bugün hava nasıl olacak?
Yurtta hava, mevsim normallerine göre ilerliyor, peki bugün hava nasıl olacak?
Bursa’da metruk bina ve ara sokaklar tek tek tarandı! Huzur operasyonunda 12 kişi yakalandı!
Bursa’da metruk bina ve ara sokaklar tek tek tarandı! Huzur operasyonunda 12 kişi yakalandı!
Joe Biden açıkladı! İsrail için eşi benzeri görülmemiş askeri paket yolda!
Joe Biden açıkladı! İsrail için eşi benzeri görülmemiş askeri paket yolda!
İsrailin savaş suçu işleyerek Gazze'de hastaneyi bombalamasının ardından Türkiye ve dünya peş peşe tepkiler geldi
İsrailin savaş suçu işleyerek Gazze'de hastaneyi bombalamasının ardından Türkiye ve dünya peş peşe tepkiler geldi
CHP'den ihraç edilmişti? Özgür Özel'den çok dikkat çekici Tanju Özcan açıklaması!
CHP'den ihraç edilmişti? Özgür Özel'den çok dikkat çekici Tanju Özcan açıklaması!
İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleyerek soykırım yapıyor! Bölgeden korkunç görüntüler geliyor
İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleyerek soykırım yapıyor! Bölgeden korkunç görüntüler geliyor
Yorumlananlar
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde