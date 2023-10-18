Joe Biden İsrail'in alçak hastane saldırısını böyle savundu: Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor

İsrail - Hamas savaşı 13. günde de devam ederken İsrail, neredeyse tüm savaş suçlarını işleyerek Gazze'ye saldırıyor.

Öyle ki fosfor bombalarından sonra, dün İsrail askeri kanadı bir hastaneyi hava saldırısında vurdu.

1. Dünya savaşında bile ortaya çıkmayan bu görüntüler Gazze'de yaşanırken Almanya Başbakanı Olaf Scholz ardından ABD Başkanı Joe Biden'da bugün bir ziyaret gerçekleştirdi.

Biden Gazze'deki hastane saldırısı için, "Diğer taraf yapmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Netanyahu ise ABD'nin koşulsuz desteği Biden'a teşekkür etti.

Joe Biden İsrail'de

İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi.

ABD Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı.

Kameraların karşısına geçtiler

İki lider, havalimanındaki karşılamanın ardından kameraların karşısına geçti.

ABD Başkanı Biden, düzenlenen basın toplantısında İsrail'e desteğini bir kez daha dile getirdi.

"Saldırı sizin tarafınızdan yapılmadı hepimiz biliyoruz"

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Biden konuşmasında, hastaneyi Hamas'ın vurduğunu iddia ederken "Saldırı sizin tarafınızdan yapılmadı bunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amerikalılar sizi anlıyor ve endişeleniyor"

ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarında şunları kaydetti:

Bugün basit bir sebepten burada olmak istedim. Dünyanın ABD'nin İsrail ile birlikte olduğunu görmesini istedim. Hamas binlerce insanı öldürdü, katliam demek abartı olmaz. Onlarca insanı esir aldılar. Böyle bir şeyi hayal etmek benim hayal gücümün dışında.



Öyle korkunç şeyler yaptılar ki DEAŞ'ı mantıklı gibi gösterdiler. Amerikalılar sizi anlıyor ve endişeleniyor. Tercihinizin kolay olmadığını biliyorlar. Hamas Filistin halkını temsil etmiyor, onlara sadece acı getirdi.

Netanyahu koşulsuz desteği için teşekkür etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin verdiği koşulsuz destek için teşekkür etti.

Netanyahu, Hamas'ın DEAŞ'tan daha tehlikeli bir örgüt olduğunu öne sürdü.

"Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum"

Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: