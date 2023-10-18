Joe Biden İsrail'in alçak hastane saldırısını böyle savundu: Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor

İsrail, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede alçak hastane saldırısına değinen Biden, Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor" diyerek skandala imza attı!

YAYINLAMA
Google News
Joe Biden İsrail'in alçak hastane saldırısını böyle savundu: Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor

İsrail - Hamas savaşı 13. günde de devam ederken İsrail, neredeyse tüm savaş suçlarını işleyerek Gazze'ye saldırıyor.

Öyle ki fosfor bombalarından sonra, dün İsrail askeri kanadı bir hastaneyi hava saldırısında vurdu.

1. Dünya savaşında bile ortaya çıkmayan bu görüntüler Gazze'de yaşanırken Almanya Başbakanı Olaf Scholz ardından ABD Başkanı Joe Biden'da bugün bir ziyaret gerçekleştirdi.

Biden Gazze'deki hastane saldırısı için, "Diğer taraf yapmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Netanyahu ise ABD'nin koşulsuz desteği Biden'a teşekkür etti.

Joe Biden İsrail'de

İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi.

ABD Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı.

Kameraların karşısına geçtiler

İki lider, havalimanındaki karşılamanın ardından kameraların karşısına geçti.

ABD Başkanı Biden, düzenlenen basın toplantısında İsrail'e desteğini bir kez daha dile getirdi.

"Saldırı sizin tarafınızdan yapılmadı hepimiz biliyoruz"

Biden konuşmasında, hastaneyi Hamas'ın vurduğunu iddia ederken "Saldırı sizin tarafınızdan yapılmadı bunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amerikalılar sizi anlıyor ve endişeleniyor"

ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarında şunları kaydetti:

Bugün basit bir sebepten burada olmak istedim. Dünyanın ABD'nin İsrail ile birlikte olduğunu görmesini istedim. Hamas binlerce insanı öldürdü, katliam demek abartı olmaz. Onlarca insanı esir aldılar. Böyle bir şeyi hayal etmek benim hayal gücümün dışında.

Öyle korkunç şeyler yaptılar ki DEAŞ'ı mantıklı gibi gösterdiler. Amerikalılar sizi anlıyor ve endişeleniyor. Tercihinizin kolay olmadığını biliyorlar. Hamas Filistin halkını temsil etmiyor, onlara sadece acı getirdi.

Netanyahu koşulsuz desteği için teşekkür etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin verdiği koşulsuz destek için teşekkür etti.

Netanyahu, Hamas'ın DEAŞ'tan daha tehlikeli bir örgüt olduğunu öne sürdü.

"Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum"

Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hamas kadınları ve çocukları kaçırdı. Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum. 7 Ekim'de 1400 İsrailli öldürüldü. Bu 50 binden fazla Amerikalının öldürülmesi, onlarca 11 Eylül saldırısı gibi. ABD Nazi'leri yenmek için bizimle birlikte hareket etti şimdi de Hamas'ı alt etmek için bizimle birlikte hareket edecek. Bu savaş sırasında bir ABD başkanının ilk ziyareti. Sizin bireysel desteğinizi gösteriyor. İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu görüntüler İsrail'in alçak hastane saldırısından saatler önce kaydedildi! İşte Gazzeli çocukların son oyunu!
Bu görüntüler İsrail'in alçak hastane saldırısından saatler önce kaydedildi! İşte Gazzeli çocukların son oyunu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze'ye sahra hastanesi kurmaya hazırız!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze'ye sahra hastanesi kurmaya hazırız!
Gazze'de büyük dram! Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar ölülerle doldu!
Gazze'de büyük dram! Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar ölülerle doldu!
Anadolu Ajansı açıkladı: Gazze’deki ekibimize ulaşamıyoruz!
Anadolu Ajansı açıkladı: Gazze’deki ekibimize ulaşamıyoruz!
Son Haberler
Çanakkale’de saman balyalarının arasında umuda yolculuk yarıda kaldı!
Çanakkale’de saman balyalarının arasında umuda yolculuk yarıda kaldı!
Joe Biden İsrail'in alçak hastane saldırısını böyle savundu: Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor
Joe Biden İsrail'in alçak hastane saldırısını böyle savundu: Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor
Sanat camiasının ünlü isimlerinden katil İsrail'e lanet yağdı: 'Kana, vahşete doymadın'
Sanat camiasının ünlü isimlerinden katil İsrail'e lanet yağdı: 'Kana, vahşete doymadın'
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi basın toplandısında konuştu: "Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddediyoruz"
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi basın toplandısında konuştu: "Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddediyoruz"
İsrail polisinden iğrenç müdahale! Namaz kılmak isteyen Filistinlilere TOMA'larla tazyikli lağım suyu sıkıldı!
İsrail polisinden iğrenç müdahale! Namaz kılmak isteyen Filistinlilere TOMA'larla tazyikli lağım suyu sıkıldı!
İsrail polisi Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı! Gaz attılar!
İsrail polisi Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı! Gaz attılar!
Çok Okunanlar
İsrailin savaş suçu işleyerek Gazze'de hastaneyi bombalamasının ardından Türkiye ve dünya peş peşe tepkiler geldi
İsrailin savaş suçu işleyerek Gazze'de hastaneyi bombalamasının ardından Türkiye ve dünya peş peşe tepkiler geldi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İsrail'deki zor anları! Sirenler çalınca yerlere yattılar!
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İsrail'deki zor anları! Sirenler çalınca yerlere yattılar!
Uzmanlar bilgilendirdi: "İdrar kaçırma sorunu normal karşılanmamalı"
Uzmanlar bilgilendirdi: "İdrar kaçırma sorunu normal karşılanmamalı"
İsrail'in hastane saldırısı sonrası İstanbul'da vatandaş sokaklara döküldü!
İsrail'in hastane saldırısı sonrası İstanbul'da vatandaş sokaklara döküldü!
Gazze'de hayat tamamen durdu! Şehir tamamen karanlığa gömüldü, Hastaneler çalışamıyor!
Gazze'de hayat tamamen durdu! Şehir tamamen karanlığa gömüldü, Hastaneler çalışamıyor!
Filistin'den son durum: Ölü sayısı 950 geçti!
Filistin'den son durum: Ölü sayısı 950 geçti!
Yorumlananlar
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde