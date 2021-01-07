Joe Biden'dan açıklama: Yapılan protesto değil kalkışmadır

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre binasının basılması sonrası Joe Biden açıklamalarda bulundu.

Joe Biden'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Başkan Trump'a çağrı yapıyorum. Televizyona çık ve yeminini tut. Anayasayı savun. ABD Senatosu'na girmek, Temsilciler Meclisine girmek bunlar protesto değil kalkınmadır. Tüm dünya bizi izliyor. Ben de şok içindeyim ve üzgünüm. Savaş ve yokluk çektik. ABD her şeyi atlattı bunu da atlatacağız. Gücün peşinde koşan liderlere değil, bencil çıkarları için giden liderler olmamalı. 2 asırdır biz halk daha mükemmel bir birliktelik için gözümüzü ortak iyilikte tuttuk. Kongre binasındaki bu görüntüleri görmek bana Lincoln'ün laflarını hatırlattı. Demişti ki; Biz onurlu bir şekilde kurtarmalıyız ya da ucundan kaybetmeliyiz sondan önceki umudumuzu dünyadaki. Ve dedi ki; Yol açık ve net barışçıldır, bonkördür ve adildir. Öyle bir yol ki eğer takip ederseniz dünya sonuna kadar sizi takdir eder ve Tanrı da sizi kutsar. Bu yol demokrasinin yoludur."