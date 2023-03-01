Joe Boachie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Boachie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Boachie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Boachie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Boachie 28 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Boachie şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Boachie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 15 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Boachie'nin Braintree Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joe Boachie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Boachie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Eylül 2021 yılında Potters Bar
31 Mayıs 2022 yılında Concord Rangers
1 Temmuz 2022 yılında Potters Bar
15 Ekim 2022 yılında Braintree
Joe Boachie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Boachie şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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