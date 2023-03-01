Joe Budd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Budd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Budd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Budd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Budd 23 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Budd şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Budd Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Manurewa AFC futbol takımında oynamaktadır. Manurewa AFC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Budd'nin Manurewa AFC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Joe Budd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Budd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Bristol R. U21
8 Kasım 2021 yılında Taunton Town
13 Ocak 2022 yılında Bristol R. U21
14 Ocak 2022 yılında Taunton Town
14 Şubat 2023 yılında Manurewa AFC
Joe Budd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Budd şuan Manurewa AFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.