Joe Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Felix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Felix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Felix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Felix 29 Eylül 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Rabole Felix şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Felix Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini After Sports Consultancy yapmaktadır. Joe Felix, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Felix'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joe Felix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Felix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında QPR U21
29 Mart 2019 yılında Burgess Hill
31 Mayıs 2019 yılında QPR U21
12 Ağustos 2019 yılında Woking
17 Ağustos 2019 yılında Farnborough
17 Eylül 2019 yılında Woking
4 Kasım 2019 yılında Hampton & Rich.
20 Kasım 2019 yılında Hendon
22 Şubat 2020 yılında Maidstone
10 Eylül 2020 yılında Billericay
10 Aralık 2021 yılında Torquay
5 Ağustos 2022 yılında Dulwich Hamlet
Joe Felix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Felix şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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