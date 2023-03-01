Joe Grayson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Grayson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Grayson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Grayson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Grayson 26 Mart 1999 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Nicholas Grayson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Grayson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Joe Grayson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Grayson'nin Stockport County ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Grayson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joegrayson_/

Joe Grayson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Grayson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Grayson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Grayson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Blackburn U21

18 Ocak 2019 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2019 yılında Blackburn U21

1 Şubat 2021 yılında Oxford United

31 Mayıs 2021 yılında Blackburn U21

1 Temmuz 2021 yılında Barrow

9 Ağustos 2022 yılında Dundee FC

18 Ocak 2023 yılında Barrow

1 Şubat 2023 yılında Stockport

31 Mayıs 2023 yılında Barrow

Joe Grayson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Grayson şuan Stockport County takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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