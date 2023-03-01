Joe Grayson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Grayson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Grayson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Grayson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Joe Grayson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Grayson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Grayson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Grayson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Grayson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Grayson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Grayson 26 Mart 1999 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Nicholas Grayson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Grayson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Joe Grayson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Grayson'nin Stockport County ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Grayson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joegrayson_/

Joe Grayson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Grayson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Joe Grayson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Grayson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Blackburn U21

18 Ocak 2019 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2019 yılında Blackburn U21

1 Şubat 2021 yılında Oxford United

31 Mayıs 2021 yılında Blackburn U21

1 Temmuz 2021 yılında Barrow

9 Ağustos 2022 yılında Dundee FC

18 Ocak 2023 yılında Barrow

1 Şubat 2023 yılında Stockport

31 Mayıs 2023 yılında Barrow

Joe Grayson kimdir

Joe Grayson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Grayson şuan Stockport County takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blackburn Rovers (-2017)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joe Grayson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Son Haberler
Sular durulmuyor! Ebru Gündeş Reza Zarrab'a karşı dava açtı!
Sular durulmuyor! Ebru Gündeş Reza Zarrab'a karşı dava açtı!
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
Dünyaca ünlü TİME Dergisi yılın kadınlarını belirledi! İşte 2023 yılın kadını!
Dünyaca ünlü TİME Dergisi yılın kadınlarını belirledi! İşte 2023 yılın kadını!
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Çok Okunanlar
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
EYT mesaisi hızlı başladı, SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu
EYT mesaisi hızlı başladı, SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Yorumlananlar
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!