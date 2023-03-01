Joe Hanks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Hanks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Hanks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Hanks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Hanks 2 Mart 1995 tarihinde Gloucester şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Peter Hanks şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Hanks Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Joe Hanks'nin Chippenham Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Joe Hanks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Hanks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Cheltenham
23 Ağustos 2013 yılında Bishops Cleeve
23 Ekim 2013 yılında Cheltenham
14 Mart 2014 yılında Gloucester
14 Nisan 2014 yılında Cheltenham
20 Ağustos 2015 yılında Gloucester
1 Ocak 2016 yılında Cheltenham
1 Temmuz 2016 yılında Gloucester
1 Temmuz 2020 yılında Chippenham
Joe Hanks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Hanks şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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