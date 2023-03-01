Joe Nuttall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Nuttall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Nuttall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Nuttall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Nuttall 27 Ocak 1997 tarihinde Bury şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Andre Nuttall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Nuttall Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Major League Sports Management yapmaktadır. Joe Nuttall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 9 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Nuttall'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joe Nuttall Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joenuttall20/

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Joe Nuttall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Nuttall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Joe Nuttall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Nuttall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Man City U18

1 Temmuz 2015 yılında Aberdeen FC U20

10 Kasım 2016 yılında Stranraer

18 Ocak 2017 yılında Aberdeen FC U20

1 Nisan 2017 yılında Dumbarton FC

7 Mayıs 2017 yılında Aberdeen FC U20

22 Temmuz 2017 yılında Blackburn

1 Ağustos 2019 yılında Blackpool

31 Ağustos 2020 yılında Northampton

19 Ekim 2020 yılında Blackpool

31 Ocak 2022 yılında Scunthorpe Utd.

9 Aralık 2022 yılında Oldham Athletic

Joe Nuttall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Nuttall şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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