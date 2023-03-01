Joe Raynes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Raynes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Raynes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Raynes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Raynes 15 Haziran 1995 tarihinde Bath şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Raynes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Raynes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Joe Raynes'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joe Raynes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Raynes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Frome Town
1 Temmuz 2018 yılında Bath City
12 Ağustos 2021 yılında Yate Town
30 Ağustos 2021 yılında Bath City
Joe Raynes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Raynes şuan Bath City takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.