Joe Riley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Riley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Riley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Riley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Riley 6 Aralık 1996 tarihinde Blackpool şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Riley Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Riley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Riley'nin FC Walsall ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Riley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/joeriley49

http://www.instagram.com/joeriley49/

Joe Riley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Riley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Riley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Riley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Man Utd U21

17 Ocak 2017 yılında Sheff Utd

31 Mayıs 2017 yılında Man Utd U23

1 Temmuz 2018 yılında Bradford

5 Ağustos 2020 yılında Carlisle United

1 Temmuz 2022 yılında FC Walsall

Joe Riley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Riley şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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