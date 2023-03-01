Joe Rye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Rye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Rye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Rye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Rye 26 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Rye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporting Talent yapmaktadır. Joe Rye, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Rye'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joe Rye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Rye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Worthing
Joe Rye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Rye şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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