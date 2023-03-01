Joe Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Wright 10 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Dennis Wright şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Wright Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Wright'nin Bath City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Wright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Wright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Millwall U21

27 Kasım 2019 yılında Walton Casuals

26 Aralık 2019 yılında Millwall U21

6 Temmuz 2022 yılında Bath City

31 Mayıs 2023 yılında Millwall U21

Joe Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Wright şuan Bath City takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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