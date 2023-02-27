Joel Chima Fujita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Chima Fujita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Chima Fujita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Chima Fujita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Chima Fujita 16 Şubat 2002 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤田 譲瑠 チマ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Chima Fujita Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Joel Chima Fujita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Chima Fujita'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Joel Chima Fujita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/6MWPZfZ5rNz64TD

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Joel Chima Fujita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Chima Fujita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Joel Chima Fujita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Chima Fujita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Tokyo Verdy

13 Ocak 2021 yılında Tokushima Vort.

9 Ocak 2022 yılında Yokohama F. M.

Joel Chima Fujita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Chima Fujita şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel Chima Fujita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Machida Okura FC, Tokyo Verdy

Japonya takımında 26 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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