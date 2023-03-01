Joel Colbran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Colbran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Colbran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joel Colbran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joel Colbran 26 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joel Colbran Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Joel Colbran'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joel Colbran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joel Colbran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Worthing
Joel Colbran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joel Colbran şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.