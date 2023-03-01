Joel Rollinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Rollinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Rollinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joel Rollinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joel Rollinson 16 Kasım 1998 tarihinde Reading şehrinde doğmuştur. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joel Robert Paul Rollinson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joel Rollinson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Rollinson'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joel Rollinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joel Rollinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Reading U21
16 Kasım 2018 yılında Eastbourne
16 Ocak 2019 yılında Reading U21
5 Ağustos 2019 yılında Stevenage
5 Kasım 2019 yılında Cray Wanderers FC
31 Mayıs 2020 yılında Stevenage
3 Ekim 2020 yılında Eastbourne
1 Temmuz 2022 yılında Hungerford
Joel Rollinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joel Rollinson şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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