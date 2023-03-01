Joel Senior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Senior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Senior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joel Senior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joel Senior 24 Haziran 1999 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joel Toby Senior şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joel Senior Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Joel Senior, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Senior'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joel Senior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joel Senior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Şubat 2019 yılında Curzon Ashton
1 Temmuz 2019 yılında Burnley U21
29 Eylül 2020 yılında Altrincham
3 Ocak 2022 yılında Carlisle United
Joel Senior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joel Senior şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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