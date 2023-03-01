John Lucero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Lucero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? John Lucero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John Lucero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.