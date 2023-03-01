John Lucero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Lucero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Lucero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Lucero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Lucero 1 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Filipinler uyrukludur.Gerçek adı da John Albert Luis Lucero şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Lucero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Lucero, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Azkals Development Team futbol takımında oynamaktadır. Azkals Development Team takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. John Lucero'nin Azkals Development Team ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
John Lucero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Lucero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Brighton U18
1 Temmuz 2022 yılında Worthing
1 Şubat 2023 yılında ADT
John Lucero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Lucero şuan Azkals Development Team takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Peacehaven & Telscombe FC (2010-2/2017), Brighton & Hove Albion (2/2017-2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.