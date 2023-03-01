John Rooney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Rooney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Rooney kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John Rooney ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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John Rooney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Rooney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Rooney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Rooney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Rooney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Rooney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Rooney 17 Aralık 1990 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da John Richard Rooney şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Rooney Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. John Rooney'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

John Rooney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Rooney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

John Rooney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Rooney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Macclesfield

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2011 yılında New York RB

1 Kasım 2011 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2012 yılında Orlando City SC

25 Ekim 2012 yılında FC Barnsley

10 Temmuz 2013 yılında Bury

28 Kasım 2013 yılında Chester

10 Ocak 2014 yılında Bury

11 Ocak 2014 yılında Chester

1 Temmuz 2016 yılında Wrexham

13 Şubat 2017 yılında Guiseley

30 Haziran 2017 yılında Wrexham

1 Temmuz 2017 yılında Guiseley

2 Temmuz 2018 yılında Barrow

20 Temmuz 2020 yılında Stockport

30 Ocak 2022 yılında Barrow

27 Eylül 2022 yılında Oldham Athletic

John Rooney kimdir

John Rooney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Rooney şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

John Rooney nereli

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