Johnson'ın Başbakan olması istifaları da beraberinde getirdi

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Hammond, Boris Johnson'ın yeni İngiltere Başbakanı olması halinde istifa edeceğini belirtmişti.

Philip Hammond, Başbakan Theresa May'e sunduğu istifa mektubunda, "Henüz çözülememiş olan Brexit meselesinin yarattığı belirsizliğe rağmen, kamu maliyesini yeniden yapılandırmada ve İngiltere ekonomisini gelecek fırsatlara hazırlamada gözle görülür ilerlemeler kaydettik" ifadelerini kullandıç

Johnson'ın başbakanlığa gelmesiyle başta liderlik yarışındaki rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olmak üzere bazı bakanların istifa etmesi bekleniyor.

"GÖREVİ BORIS JOHNSON'A BIRAKMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Başbakan Theresa May, her hafta düzenlenen ve milletvekillerinin Başbakan'a sorular yönelttiği parlamento oturumuna bugün son kez katıldı.

İşçi Partisi Milletvekili Ruth Cadbury, May'e başbakanlık koltuğunu "Müslümanları şeytanlaştıran, Donald Trump'a boyun eğen" birine devretme konusunda ne hissettiğini sordu. May, "Kabinesinde görev yapmış, muhafazakar ve Brexit ile ülkesini parlak bir geleceğe ulaştırma sözü vermiş birine görevi bırakmaktan memnuniyet duyduğunu" söyledi.

"ONLARIN BAŞARISI ÜLKEMİZİN BAŞARISI OLACAK"

May, istifasını sunmadan önce parlamentoda veda konuşması da yaptı. May, Boris Johnson ve hükümetine iyi dileklerini sunduktan sonra "Onların başarısı ülkemizin başarısı olacak" dedi.

May, milletvekilliği görevine devam edeceğini ve ileride "başbakana sorular sormayı dört gözle beklediğini" belirtti.