Jon Benton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Benton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Benton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jon Benton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jon Benton 27 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jon Benton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 14 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jon Benton'nin Braintree Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Jon Benton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/JonBenton_10/
http://www.instagram.com/jonbenton/
Jon Benton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jon Benton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Southend U21
3 Ekim 2019 yılında Great Wakering Rovers
22 Kasım 2019 yılında Southend U21
14 Ekim 2022 yılında Braintree
31 Mayıs 2023 yılında Southend U21
Jon Benton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jon Benton şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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