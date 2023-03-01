Jon Benton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Benton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jon Benton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jon Benton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.