Jon Kristinn Eliasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Kristinn Eliasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Kristinn Eliasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Kristinn Eliasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Kristinn Eliasson 20 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Kristinn Eliasson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Jon Kristinn Eliasson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Jon Kristinn Eliasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Kristinn Eliasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Kristinn Eliasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Kristinn Eliasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında ÍBV

13 Nisan 2018 yılında Framherjar

16 Ekim 2018 yılında ÍBV

8 Mart 2019 yılında Framherjar

1 Ağustos 2019 yılında ÍBV

18 Şubat 2022 yılında Framherjar

27 Temmuz 2022 yılında ÍBV

Jon Kristinn Eliasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Kristinn Eliasson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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