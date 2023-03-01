Jon Mellish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Mellish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Mellish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jon Mellish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jon Mellish 19 Eylül 1997 tarihinde South Shields şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jon James Alexander Mellish şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jon Mellish Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next Generation Management Ltd yapmaktadır. Jon Mellish, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jon Mellish'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jon Mellish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jon Mellish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Gateshead
17 Kasım 2017 yılında Benfield FC
17 Aralık 2017 yılında Gateshead
1 Şubat 2018 yılında Benfield FC
12 Mart 2018 yılında Gateshead
1 Temmuz 2019 yılında Carlisle United
Jon Mellish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jon Mellish şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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