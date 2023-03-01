Jonathan Barden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Barden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Barden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Barden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Barden 9 Kasım 1992 tarihinde Harrow şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Patrick Barden şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Barden Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Jonathan Barden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 12 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Jonathan Barden'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Barden Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jbarden100

Jonathan Barden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Barden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Barden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Barden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mayıs 2015 yılında ÍBV

12 Ocak 2017 yılında Ottawa Fury

18 Aralık 2017 yılında St. Louis FC

1 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2019 yılında Sutton Utd

Jonathan Barden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Barden şuan Sutton United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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