Jonathan Joubert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Joubert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Joubert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Joubert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Joubert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Joubert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Joubert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Joubert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Joubert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Joubert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Joubert 12 Eylül 1979 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Joubert Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Joubert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Joubert'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Joubert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Joubert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Joubert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Joubert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 1998 yılında FC Metz B

1 Temmuz 1999 yılında CS Grevenmacher

1 Temmuz 2004 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

15 Temmuz 2021 yılında F91 Dudelange

Jonathan Joubert kimdir

Jonathan Joubert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Joubert şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Metz

Jonathan Joubert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 1 numaralı formasıyla 3 Haziran 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 90 maçta 0 gol atmıştır.

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Jonathan Joubert nereli

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