Jonny Ngandu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Ngandu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonny Ngandu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonny Ngandu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonny Ngandu 25 Ekim 2001 tarihinde Redbridge şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kasonga Jonathan Ngandu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonny Ngandu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jonny Ngandu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonny Ngandu'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonny Ngandu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonny Ngandu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonny Ngandu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonny Ngandu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Coventry U21

3 Eylül 2020 yılında Keflavík

31 Aralık 2020 yılında Coventry U21

5 Temmuz 2022 yılında Hamilton Acad.

Jonny Ngandu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonny Ngandu şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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