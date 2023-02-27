Joo Won Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joo Won Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joo Won Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joo Won Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joo Won Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joo Won Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joo Won Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joo Won Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joo Won Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joo Won Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joo Won Kim 29 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김주원 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joo Won Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEST yapmaktadır. Joo Won Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Joo Won Kim'nin Jeju United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joo Won Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joo Won Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Joo Won Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joo Won Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2010 yılında Yeungnam Uni

1 Ocak 2013 yılında Pohang Steelers

1 Şubat 2017 yılında Jeonnam Dragons

1 Ocak 2018 yılında Asan Mugunghwa

12 Ağustos 2019 yılında Jeonnam Dragons

31 Mart 2021 yılında Jeju United

Joo Won Kim kimdir

Joo Won Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joo Won Kim şuan Jeju United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Punggi Elementary School (풍기초등학교, 1998-2003),
Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2004-2006),
Pohang Steelers U18 (포항제철공업고등학교, 2007-2009),
Yeungnam University (영남대학교, 2010-2012)

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Joo Won Kim nereli

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