Joon Ho Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joon Ho Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joon Ho Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joon Ho Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joon Ho Lee 28 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이준호 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joon Ho Lee Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joon Ho Lee'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joon Ho Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joon Ho Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joon Ho Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joon Ho Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Jeonbuk H. U18

1 Ocak 2021 yılında Chung-Ang Uni

7 Ocak 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Joon Ho Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joon Ho Lee şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Soonggok Elementary School (서울숭곡초등학교, 2013-2014),Jeonbuk Hyundai Motors U15 (금산중학교, 2015-2017),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2018-2020),Chung-Ang University (중앙대학교, 2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.